Пандемия COVID-19 в Азербайджане будет способствовать росту смертности больных талассемией

"Вспышка коронавируса в Азербайджане парализовала работу пунктов сбора донорской крови. Это может стоить жизни полутора тысяч человек, многие из них-дети» - именно так отреагировал на сложившуюся в Азербайджане ситуацию meydan.tv информационный сайт.

23 марта 2020г. к азербайджанскому обществу обратился глава Федерации талассемии Азербайджана Н. Гулиева, заявив, что в связи с эпидемией коронавируса, в Азербайджане значительно сократилось число доноров крови, что может иметь необратимые последствия для тысячи больных талассемией в стране.

По словам Н.Гулиевой, в настоящее время в Азербайджане нуждаются в переливании крови 1500 больных тяжелым проявлением талассемии.

По словам директора "Республиканского центра Талассемии" Азербайджана, согласно данным 2018г., в Азербайджане насчитывается более 1 млн (более 10% населения) носителей талассемии, и из-за браков-носителей этой болезни их число постоянно увеличивается.

Этот вызов нанес двойной удар по здравоохранительной системе Азербайджана и лишенному авторитета имиджу азербайджанских властей, и без того неспособных противостоять кризисным ситуациям, которые распространяя дезинформацию, прикрывая реальные масштабы вируса COVID-19, в настоящее время стоят в тупике.

Несмотря на то, что ситуация находится вне контроля властей Азербайджана, азербайджанскому и международному сообществу продолжает преподноситься дезинформация, пытаясь скрыть реальное количество погибших и инфицированных в результате итога "COVID-19 + талассемия".