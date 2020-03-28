В ближайшие дни на территории Армении ожидаются дожди и грозы

Во всех областях республики с вечера 28-го марта, 29-30, ночью 31-го марта и 1-2 апреля в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава Метеоцентра МЧС РА Гагик Суренян.

«Сегодня мы ожидаем проникновения циклонов со Средиземного моря. Грозы ожидаются во всех регионах с 28-30 марта, 29-30 марта и 1-2 апреля – время от времени, с краткими перерывами. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с», - написал Суренян.