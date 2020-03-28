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В ближайшие дни на территории Армении ожидаются дожди и грозы

В ближайшие дни на территории Армении ожидаются дожди и грозы

Во всех областях республики с вечера 28-го марта,    29-30, ночью 31-го марта и 1-2 апреля в большинстве регионов время от времени ожидается   дождь с грозой.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава Метеоцентра МЧС РА Гагик Суренян.

 «Сегодня мы ожидаем проникновения циклонов со Средиземного моря. Грозы ожидаются во всех регионах с 28-30 марта, 29-30 марта и 1-2 апреля – время от времени, с  краткими перерывами.  Во время грозы ветер усилится до  15-20  м/с», - написал Суренян.


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БелТА


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