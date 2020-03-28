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США предоставят Армении 1.1 млн долларов для борьбы с коронавирусом

США предоставят Армении 1.1 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Госдепартамент США сообщает, что намерен оказать помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки».

Для  этой  цели госдепартамент США и Агентство международного развития планируют предоставить  Армении 1,1 млн долларов. Помощь  будет направлена на улучшение сектора здравоохранения в Армении, в частности на развитие лабораторных систем, расширение возможностей для обнаружения коронавируса, поддержку экспертных кругов и ряд других областей.

Госдепартамент США подчеркивает, что за последние 20 лет Соединенные Штаты предоставили 106 млн долларов в помощь развитию сферы здравоохранения Армении, а общая сумма помощи составила 1,57 миллиарда долларов.

Помимо Армении, в борьбе с эпидемией госдепартамент США планирует оказывать помощь многим другим странам.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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