США предоставят Армении 1.1 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Госдепартамент США сообщает, что намерен оказать помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки».

Для этой цели госдепартамент США и Агентство международного развития планируют предоставить Армении 1,1 млн долларов. Помощь будет направлена на улучшение сектора здравоохранения в Армении, в частности на развитие лабораторных систем, расширение возможностей для обнаружения коронавируса, поддержку экспертных кругов и ряд других областей.

Госдепартамент США подчеркивает, что за последние 20 лет Соединенные Штаты предоставили 106 млн долларов в помощь развитию сферы здравоохранения Армении, а общая сумма помощи составила 1,57 миллиарда долларов.

Помимо Армении, в борьбе с эпидемией госдепартамент США планирует оказывать помощь многим другим странам.