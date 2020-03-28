На территории Армении дороги в основном проходимы

Министерство по ЧС РА сообщает, что по положению на 11:30 часов 27-го марта в Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского региона, будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осети, и МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

При этом МЧС сообщает, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.