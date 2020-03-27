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В Службе спасения зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции

В Службе спасения зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции

В настоящее время в Службе спасения зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 27 марта заявил директор Спасательной службы Вреж Габриелян.

«В одном из спасательных отрядов Еревана у нас есть инфицированный человек, который находится в изоляции и проходит лечение», - сказал Габриелян.

Он добавил, что еще 11 человек, контактировавших с этим спасателем, были изолированы в одном из отделений неотложной помощи и находятся под ежедневным наблюдением врачей.

Директор Службы спасения подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом первостепенной задачей СС является оперативность и способность эффективно реагировать на все вызовы.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 329, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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