Временное приостановление соглашения о безвизовом режиме между Арменией и КНР продлено до 31 мая

МИД Армении сообщает, что временное приостановление соглашения о безвизовом режиме между Арменией и Китаем для лиц, имеющих обычные паспорта, продлено до 31 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом написано на официальной странице МИД Армении в Facebook.

Также сообщается, что начиная с 00 ч. 00 мин 28 марта Китай временно приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан в том числе для граждан у которых есть действующая виза и вид на жительство.

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