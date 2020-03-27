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Временное приостановление соглашения о безвизовом режиме между Арменией и КНР продлено до 31 мая

Временное приостановление соглашения о безвизовом режиме между Арменией и КНР продлено до 31 мая

МИД Армении сообщает, что временное приостановление соглашения о безвизовом режиме между Арменией и Китаем для лиц, имеющих обычные паспорта, продлено до 31 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом написано на официальной странице МИД Армении в Facebook. 

Также сообщается, что начиная с 00 ч. 00 мин 28 марта Китай временно приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан в том числе для граждан у которых есть действующая виза и вид на жительство. 

Подробности можно узнать здесь.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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