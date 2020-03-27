В Армении собрано 691,5 млн драмов на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 27 марта 2020 года, поступило 691 млн 470 тыс 587.8 драмов, общее количество денежных переводов - 2802. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 329, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.