По фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции составлено 323 протоколов

По фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение по состоянию на 15.00 часов 27 марта составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 323 лиц.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 27 марта, с 9.00 до 15.00 часов, служащими Дорожной полиции на территории республики обнаружено 335 транспортных средств, в салоне которых находились более 2 лиц. А после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 15 часов 27 марта обнаружено 1515 таких ТС. Все лица, нарушившие вышеупомянутое решение, были высажены из машин.