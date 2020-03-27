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В ЕАЭС обнулены пошлины на товары, ввозимые для борьбы с распространением коронавируса

В ЕАЭС обнулены пошлины на товары, ввозимые для борьбы с распространением коронавируса

Опубликовано решение Совета Евразийской экономической комиссии, принятое во внеочередном порядке на заседании 16 марта, в котором по видеосвязи принял участие также вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, об освобождении от ввозной таможенной пошлины товаров, ввозимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Арменпресс, решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения.

Решение распространяется на медицинские товары, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза в период с 16 марта 2020 года, и будет действовать до 30 сентября 2020 года.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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