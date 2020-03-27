Соцпомощь должна быть нацелена на ставших безработными из-за коронавируса граждан: Пашинян

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня продолжились обсуждения экономических мер по устранению последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были обсуждены дальнейшие шаги по смягчению ситуации для отдельных социальных групп, инструменты и механизмы помощи. Были обобщены озвученные в ходе предыдущего обсуждения идеи, был представлен ряд предложений, направленных на расширение рамок бенефициаров пакета социальной помощи, принятого вчера правительством.

Премьер-министр коснулся вопросов, поднятых сегодня во время телефонного разговора с гражданами, и отметил, что сейчас в срочной помощи нуждаются ставшие безработными в результате коронавируса граждане, которые и должны стать приоритетной целью. Никол Пашинян поручил ответственным лицам продолжить межведомственную работу по доработке сгенерированных идей и представить в воскресенье проект расширения рамок бенефициаров пакета мер социальной помощи, а также проект предоставления помощи отдельным слоям общества.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, связанные с порядком реализации утвержденных вчера правительством программ поддержки экономики и сельского хозяйства.