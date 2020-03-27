МИД Армении сообщил об изменениях в режиме авиасообщения между Арменией и Россией

В соответствии с решением правительства РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, начиная с 00:00, 27 марта 2020 года, “Росавиация” прекращает регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в соответствии со списком граждан, составленным МИД РФ, а также иностранных граждан в иностранные государства по заранее приобретенным авиабилетам.

МИД призывает граждан Республики Армения, которые уже приобрели билет в Армению, связаться непосредственно с авиакомпанией.