Ароян в месячной паузе: ему предстоит операция

Игрок футбольной национальной сборной и екатеринбургского “Урала” - защитник Вараздат Ароян не тренируется, потому что ему предстоит операция.

“Во время одной межсезонной игры я получил травму. Медобследование показало, что повреждена четырехглавая мышца. Я должен был вылететь в Германию, мне сказали, что нужна операция, но из-за пандемии коронавируса границы были закрыты, и не улетел. Врач сказал мне необходим перерыв на месяц и не надо ничего делать. Уже прошло две недели. Сейчас я в Екатеринбурге, дома, не тренируюсь и занимаюсь реабилитацией. Наша команда долгое время не тренировалась и только вчера начала тренировки, но в небольших группах и в легком режиме, чтобы не терять форму”, - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Федерацию футбола Армении.