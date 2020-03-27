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Больница армянской общины Турции участвует в борьбе с коронавирусом

Больница армянской общины Турции участвует в борьбе с коронавирусом

Из всех больниц общин неисламских меньшинств Турции в борьбу с эпидемией коронавируса вовлечена лишь одна армянская.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издаваемое в Турции издание “Жаманак”.

Армянская община Турции в этой ситуации с эпидемией старается оставаться стойкой. И оплот этого оптимизма - Национальная больница Святого Спасителя. Она единственная из всех больниц общин немусульманских меньшинств Турции, которая оказывает услуги как больница по борьбе с эпидемией коронавируса. Клиника оказывает помощь всем пациентам, без исключения.

Коронавирус получил широкое распространение уже во многих странах мира. Число подтвержденных случаев коронавируса в Турции превысило 3 500.


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БелТА


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