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В Испании за сутки от коронавирусного заболевания погибли 769 человек: Euronews

В Испании за сутки от коронавирусного заболевания погибли 769 человек: Euronews

В Испании рекордный рост смертности из-за коронавируса. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Euronews , за последние 24 часа в Испании от инфекции скончались 769 человек. Общая смертность от коронавируса в стране достигает 5 тысяч человек

Заболеваемость не отступает. За сутки в Испании подтверждено 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев дошло до 64 000.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  в Ухани впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 195 странах мира. Число инфицированных в мире растет ежеминутно, уже более 549 тысяч подтвержденных случаев.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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