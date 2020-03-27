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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Результат теста на коронавирус премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона оказался положительным, он самоизолировался. Как передает «Арменпресс», об этом Джонсон сообщил в своем микроблоге в Twitter. “В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы, и результат моего теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать руководить работой правительства по видеосвязи из дома, потому что мы боремся с этим вирусом”, - написал Джонсон.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве составляет 11 658, в стране от коронавирусной болезни выздоровели 135 человек, погибли 578.


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