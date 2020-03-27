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“Инекобанк” опубликовал комплексный анализ влияния COVID-19

“Инекобанк” опубликовал комплексный анализ влияния COVID-19

Сегодня “Инекобанк” опубликовал анализ, проведенный Центром стратегического управления Банка, в котором коснулся влияния эпидемии Covid-19 на некоторые сферы. Представлены анализ возможных сценариев, предложения по предотвращению экономических рисков, краткие меры, предпринятые “Инекобанком”.

С анализом Инекобанка можете ознакомиться по следующей ссылке.

Об “Инекобанке”

ЗАО “Инекобанк”, являясь одним из ведущих банков Южного Кавказа, предоставляет коммерческие банковские, а также цифровые банковские услуги частным лицам, малым и средним предприятиям и крупным организациям. Около 23 лет банк предоставляет высококачественные банковские услуги в Армении, обслуживая более 500 000 клиентов, из которых более 200 000 - по цифровым каналам. В течение всей своей деятельности банк разрабатывал и представлял передовые цифровые банковские решения в отрасли с целью внедрения совершенно новых банковских услуг.


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