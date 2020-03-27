В Австрии оценили эффективность ограничительных мер из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Австрии для борьбы с коронавирусом, начинают действовать, но пока рано посылать позитивный сигнал, заявил в пятницу министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

Министр подчеркнул, что рост числа инфицированных за последние сутки составил 18%, в то время как две недели назад он достигал 40%. Власти были нацелены на снижение роста до 20% и менее.

"Это говорит о том, что меры начинают действовать. Это дает надежду населению: когда мы действуем, появляются положительные результаты. Но еще слишком рано посылать позитивный сигнал в какой-либо форме. Мы еще очень далеки от наших целей", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

Согласно заявлению Аншобера, по состоянию на 27 марта в Австрии 7040 заразившихся коронавирусом, 800 госпитализированы, 128 из них находятся в реанимации. Скончались 52 человека. Выздоровели, по официальным данным, 225 человек, но глава минздрава исходит из того, что в реальности эта цифра гораздо выше.

В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная масса работников и учащихся переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, медикаментами или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо вместе с людьми, с которыми живешь. Собираться группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи евро. Этот пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля: канцлер Себастьян Курц ранее заявил, что правительство нацелено на пошаговую отмену ограничений с 14 апреля.