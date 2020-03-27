Бессонные ночи во имя здоровых рассветов

Улица Арменак Арменакян, 153 - это уже не просто адрес медицинского учреждения. По этому адресу врачи борются за жизнь и смерть ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Они не возвращаются домой, не видят свои семьи, спят по 2, 3 часа, едят, как успеют, вместо этого работают, работают и работают. Работают неустанно, молча, без разговоров.

В последние дни мы чаще стали писать в поисковых системах название этой больницы, потом находили людей, работающих там, подсчитывали больничные палаты, потом кровати и оборудование. Сейчас мы ничего не считаем, просто ждем. Ждем, с верой, что наш тыл крепок.

Инфекционная больница “Норк” - медицинское учреждение, где врачи проводят бессонные ночи во имя наших здоровых рассветов. Кто руководит армией этих преданных людей, кто директор этого медучреждения? Я решила найти людей, которые его знают, расспросить их и написать то, что они расскажут, написать, не добавив ни слова.

Кто такой Мгер Давидянц?

Мгер Давидянц - инфекционист по образованию, по специализации и опыту работы -эпидемиолог. Он сын известного эпидемиолога, кандидата медицинских наук, доктора биологических наук, профессора, почетного доктора Российской академии медицинских наук Владимира Давидянца.

Где он родился и учился?

Родился в 1983 году, в Ереване. Учился на факультете общей медицины Ереванского государственного медицинского университета, окончил с отличием.

Где стажировался?

Прошел стажировку, участвовал в курсах и в семинарах в Австрии, в Германии, во Франции, в Италии, в Швеции, в Эстонии, в Аргентине, в США, в России и в других странах. Имеет более 4 десятков научных статей, опубликованных в англоязычных, русскоязычных и армяноязычных периодических изданиях.

Что говорят о нем преподаватели?

Анна Арутюнян (доцент кафедры анатомии ЕГМУ)

- Я преподала Мгеру анатомию. Он был очень дисциплинированным и организованным студентом, хотел разбираться во всех профессиональных вопросах. Для меня Мгер выделялся и своей честностью, что, пожалуй, передалось ему по наследству от отца.

После окончания университета я встретилась с ним на кафедре инфекционных заболеваний, где он преподавал и выполнял научную работу. Сегодня Мгер Давидянц с честью несет на себе ответственность за принятие профессиональных решений, от которых зависит жизнь тысяч людей.

Каков сын, муж, отец Давидянц

Зара Дживарян (жена Мгера Давидянца)

Он мужчина моего дома уже 11 лет. Все трудности мы преодолеваем вместе, терпеливо и с верой, что завтрашний наш день будет более ярким, хорошим и стабильным. Мгер - человек с большим достоинством, дисциплинированный и честный. Не колеблясь могу сказать, что он профессии и друзьям предан также, как и семье. Он чрезвычайно гуманный, ответственный везде, будь то дома или на работе. Мгер - прекрасный советчик, всегда находящий выходы в кризисных ситуациях и принимающий трезвые решения. Он действительно прекрасный отец, достойный и ответственный сын своих родителей. Уверена, что он и эту “битву” наших дней преодолеет с большой ответственностью.

Каков товарищ Мгер?

Айк Мискарян (стоматолог)

- Мгер для меня - тот человек и друг, которому я доверю свою жизнь. Если Мгер стоит за мною, значит, меня защищает целая гора. Сейчас трудные времена и в мире и в Армении, и люди, подобные Мгеру, нужны нам как воздух и вода. Я могу спать спокойно, потому что знаю, что такой ответственный человек, как он, в этой борьбе. Такие люди, как Мгер, нужны не только нашей Родине, но и всему человечеству. Мгер - хороший человек и врач в самом широком смысле слова.

Каков Мгер специалист?

Геворг Асилбекян (руководитель онкологической службы МЦ “Шенгавит”)

- Мгер - тот специалист, которому я могу доверить свое здоровье и здоровье моей семьи. Если я окажусь в опасной для жизни ситуации, хочу, чтобы рядом со мной был бы именно Мгер. И те люди, которые, как и Мгер, не бегут от ответственности и не возлагают на других свою ответственность.

Почему мы должны доверять врачу Мгеру Давидянцу?

Мамикон Аветян (хирург медицинского реабилитационного центра “Артмед”)

- Родившись в семье врачей, будучи сыном одного из основателей эпидемиологии Армении, Мгер, несомненно, один из тех редких людей, который представляет, какая эпидемиологическая ситуация царит в мире и как он может помочь нашей стране выйти из этого сложного состояния с минимальными потерями. Мгер победит, мы все победим. Просто нужно немного терпения, дисциплины и гражданской ответственности. Остальное сделают МГЕР и такие люди, как он. Арпи Арутюнян