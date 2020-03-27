Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

Беженцев не пустят в Германию из-за коронавируса

Беженцев не пустят в Германию из-за коронавируса

Соискатели убежища включены в категорию иностранцев, которым запрещен въезд в Германию. Об этом в ночь на пятницу, 27 марта, сообщает издание Focus, ссылаясь на распоряжение главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). До этого въезд в Германию для них был свободным.

17 марта канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила о закрытии на 30 дней и до особого распоряжения границ Евросоюза, о котором договорились страны ЕС. В Евросоюз смогут въезжать только граждане ЕС и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство в ЕС. Хорст Зеехофер тогда заявил, что въезд представителей третьих стран будет разрешен только в "неотложных" случаях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации