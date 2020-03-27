Еще у двух военнослужащих обнаружен коронавирус: они предварительно были изолированы

В Армении у еще 2 военнослужащих обнаружен коронавирус, они связаны с первым случаем, зарегистрированным в данной воинской части. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В связи с обнаружением коронавируса у трех военнослужащих, не участвующих в боевых заданиях, одной и той же воинской части, были протестированы еще 5 военнослужащих. Результаты двоих оказались положительными. Результаты 35 тестов отрицательные. Подтвержденные случаи взаимосвязаны с первым случаем, зарегистрированным в данной воинской части. Военнослужащие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Оба военнослужащих были заранее изолированы”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь отметила, что ни у одного из пяти инфицированных военнослужащих нет пневмонии, у одного наблюдается слабо выраженная температура, остальные четверо военнослужащих не имеют никаких симптомов, характерных для этой болезни. Военнослужащие, имевшие с зараженными тесные контакы, продолжают оставаться на изолированной специально выделенной территории, обеспеченной всеми необходимыми бытовыми условиями. Изолированным военнослужащим предоставляется высококлассное питание.

“Министерство обороны Армении, по необходимости, периодически будет предоставлять информацию о борьбе с проникновением и распространением коронавируса в Вооруженные силы и о текущей статистике. Призываем следить только за официальной информацией. В Вооруженных силах делается все для борьбы с коронавирусом. Сейчас я нахожусь на месте изоляции военнослужащих, откуда и через несколько минут обеспечу прямой эфир, посмотрим, как наши военнослужащие”, - отметила Шушан Степанян.

26 марта министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что у трех военнослужащих был обнаружен коронавирус, 32 военнослужащих были протестированы.

25 марта трое военнослужащих воинской части, не вовлеченных в боевые задачи, были протестированы. В результате тестов у троих военнослужащих был диагностирован COVID-19. Ранее было подтверждено наличие инфекции коронавируса у члена семьи одного из военнослужащих. Подтвержденные случаи трех военнослужащих взаимосвязаны и связаны с одним из очагов первичных случаев в стране”, - отметил Тоноян.

Министр добавил, что, исходя из данных эпидемиологических исследований, указанные военнослужащие заранее были изолированы, что значительно снизило риски дальнейшего распространения инфекции.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. 27 марта скончался один человек. Из изоляции вышли 100 человек.