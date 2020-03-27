Среди изолированных в Доме отдыха Союза писателей Армении есть беременная женщина

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян посетил 80 граждан, находящихся в изоляции в Доме отдыха Союза писателей Цахкадзора. Как передает «Арменпресс», об этом Торосян сообщил в своем прямом эфире в Facebook.

"Наш второй пункт - Дом отдыха Союза писателей в Цахкадзоре, здесь также есть граждане, находящиеся в изоляции”, - сказал Торосян.

Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний, который следит за изолированными в доме отдыха, отметил, что самочувствие всех изолированных очень хорошее, среди них есть и беременные.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. 27 марта скончался один человек. Из изоляции вышли 100 человек.