Торосян в Цахкадзоре посетил людей, находящихся в изоляции

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян посетил граждан, находящихся в изоляции в Доме отдыха “Наири” в Цахкадзоре. Как передает «Арменпресс», об этом Торосян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Сегодня я решил совершить экскурсию по всем тем точкам, где наши соотечественники находятся во временной изоляции, чтобы исключить их общение с другими нашими гражданами и предотвратить распространение инфекции. Сейчас я нахожусь в доме отдыха “Наири” в Цахкадзоре”, - сказал министр.

Один из добровольцев, наблюдающих за состоянием изолированных в доме отдыха лиц, сообщил министру, что все комнаты в здании заняты, самочувствие людей хорошее, они находятся под 24-часовым наблюдением.

По завершении прямого эфира министр здравоохранения сообщил, что в течение дня он посетит и другие места, где граждане находятся в изоляции.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение в Армении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. 27 марта скончался один человек. Из изоляции вышли более 100 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.