Из-за низкого пассажиропотока в 6 областях приостановлена работа межобластного транспорта

Из-за низкого пассажиропотока в Тавушской, Гегаркуникской, Армавирской, Араратской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областях временно приостановлена работа межобластного транспорта. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 марта сказал заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

“Фактически, сегодня межбластной транспорт действует лишь в пяти областях. Из-за низкого пассажиропотока в Тавушской, Гегаркуникской, Армавирской, Араратской, Арагацотнской и Вайоцдзорской областях он не действует”, - сказал Симонян.

Симонян отметил, что перед выездом на маршрут все машины дезинфицируются, водители термометрируются. В случае температуры, им не разрешается работать, их призывают самоизолироваться и обратиться к врачу.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. 27 марта скончался один человек. Из изоляции вышли более 100 человек.