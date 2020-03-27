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“Свободная Родина” отражает мнение всех слоев общества

“Свободная Родина” отражает мнение всех слоев общества

Партия Араика Арутюняна “Свободная Родина” отражает мнение всех слоев общества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 марта заявил социолог Агарон Адибекян, представляя результаты соцопросов арцахцев.

“К самой демократичной структуре близок электорат партии “Свободная Родина”. Эта партия имеет самый большой электорат и отражает мнение всех слоев общества”, -  подчеркнул Адибекян.

По его словам, в электорате партии “Справедливость” Виталия Баласаняна больше молодых людей, однако процентный объем электората в 6 раз меньше, чем у партии Свободная Родина”.

Опрос проводился про помощи студентов и активистов молодежных организаций Степанакерта.

Очередные выборы президента и Национального собрания Республики Арцах не перенесены и состоятся 31 марта 2020 года.


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БелТА


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