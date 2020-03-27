Партия Араика Арутюняна “Свободная Родина” отражает мнение всех слоев общества.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 27 марта заявил социолог Агарон Адибекян, представляя результаты соцопросов арцахцев.

“К самой демократичной структуре близок электорат партии “Свободная Родина”. Эта партия имеет самый большой электорат и отражает мнение всех слоев общества”, - подчеркнул Адибекян.

По его словам, в электорате партии “Справедливость” Виталия Баласаняна больше молодых людей, однако процентный объем электората в 6 раз меньше, чем у партии Свободная Родина”.

Опрос проводился про помощи студентов и активистов молодежных организаций Степанакерта.

Очередные выборы президента и Национального собрания Республики Арцах не перенесены и состоятся 31 марта 2020 года.