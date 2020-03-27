В ближайшие дни ожидаются осадки

На территории Армении днем 27 , 31 марта и 1 апреля ожидается погода без осадков. 28-го марта в отдельных регионах, с 29 по 30, ночью 31-го в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м / с. Температура воздуха днем 27-го марта повысится на 2 - 3 градуса.

Об этом «Арменпресс» стало известно из информационного сайта МЧС Республики Армения.

В Ереване днем 27-го, 31-го марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 28-го марта в отдельных местах города с 29 по 30, ночью 31-го возможны кратковременные дожди и грозы.