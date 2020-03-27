Четыре российских и одна белорусская авиакомпании осуществляют рейсы в Армению

12:44, 27 Մարտ, 2020

В период чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, в сфере авиации работают четыре российские и одна белорусская авиакомпании.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал замминистра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян.

Белорусская авиакомпания “Белавиа” в ближайшие дни осуществит рейс Минск-Ереван. Из российских авиакомпаний действуют “Ural airlines”, “Aeroflot”, “Sibir airlines” и “Nordwind airlines”. Пассажиропоток сократился. По положению на 8 марта ежедневно у нас было по 6 000 пассажиров, а сегодня осталось всего около 8 000”, - отметил Симонян.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек. Результаты тестов 1440 человек отрицательные. 26 марта скончался один человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.