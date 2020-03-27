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Газпром Армения до 14 апреля не отключит газоснабжение абонентов, не заплативших за потребление

Газпром Армения до 14 апреля не отключит газоснабжение абонентов, не заплативших за потребление

Компания “Газпром Армения” распространила заявление, в котором сообщила, что она до конца чрезвычайного положения воздержится от прекращения газоснабжения населения в случае невыполнения обязательств по выплате. «Арменпресс» представляет заявление компании

“В отдельных публикациях в прессе и в социальных сетях неуместно спекулируется процесс прекращения газоснабжения, предусмотренный договором о поставке природного газа, в случае невыполнения жильцами соответствующих платежей за природный газ в установленные сроки.

Принимая за основу решения коменданта в условиях чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения, и заявление Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения, что создавшаяся ситуация признана  форс-мажорной, ЗАО “Газпром Армения” до завершения чрезвычайного положения, утвержденного решением правительства Республики Армения, воздержится от процесса прекращения газоснабжения в случае невыполнения обязательств по выплате.

В то же время, считаем необходимым сообщить, что по состоянию на 26 марта в республике долг за поставленный для жителей в феврале газ составляет около 4 млрд 800 млн драмов, из которых 93,4% не касаются социально необеспеченных семей, включенных в список, предоставленный Министерством труда и социальных вопросов Армении. Между тем, долг некоторых абонентов, не заплативших за газ в феврале, доходит до 900 000 драмов”.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

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