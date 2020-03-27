Газпром Армения до 14 апреля не отключит газоснабжение абонентов, не заплативших за потребление

Компания “Газпром Армения” распространила заявление, в котором сообщила, что она до конца чрезвычайного положения воздержится от прекращения газоснабжения населения в случае невыполнения обязательств по выплате. «Арменпресс» представляет заявление компании․

“В отдельных публикациях в прессе и в социальных сетях неуместно спекулируется процесс прекращения газоснабжения, предусмотренный договором о поставке природного газа, в случае невыполнения жильцами соответствующих платежей за природный газ в установленные сроки.

Принимая за основу решения коменданта в условиях чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения, и заявление Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения, что создавшаяся ситуация признана форс-мажорной, ЗАО “Газпром Армения” до завершения чрезвычайного положения, утвержденного решением правительства Республики Армения, воздержится от процесса прекращения газоснабжения в случае невыполнения обязательств по выплате.

В то же время, считаем необходимым сообщить, что по состоянию на 26 марта в республике долг за поставленный для жителей в феврале газ составляет около 4 млрд 800 млн драмов, из которых 93,4% не касаются социально необеспеченных семей, включенных в список, предоставленный Министерством труда и социальных вопросов Армении. Между тем, долг некоторых абонентов, не заплативших за газ в феврале, доходит до 900 000 драмов”.