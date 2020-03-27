В Армении от коронавирусной болезни вылечились 28 человек

В Армении от коронавирусной болезни вылечились еще 10 человек. Как передает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“С двойным отрицательным тестом выписались еще 10 граждан. На данный момент число выздоровевших и выписанных человек - 28. На данный момент у нас 329 подтвержденных случаев коронавируса, 28 выздоровевших, 1 смерть, фактическое лечение получают 300 пациентов”, - представил министр.

Торосян сообщил, что состояние одного из инфицированных крайне тяжелое, жизни других ничего не угрожает.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек, скончался один человек.