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Конверс Банк запустил новое Мобильное приложение

Конверс Банк запустил новое Мобильное приложение

Конверс Банк запустил новое, функциональное и гибкое мобильное приложение Mobile Banking. 

«Конверс Банк первым в Армении запустил приложение Mobile banking в 2014 году, что позволило клиентам пользоватся  банковскими услугами также через цифровые  платформы. Запуск нового приложения   Mobile banking – это ещё один шаг к развитию Цифровых платформ Банка.  Приложение  будет постоянно обновляться и совершенствоваться, и мы рассчитываем на активное участие и поддержку наших клиентов в этом процессе.  Мы  готовы обсудить их предложения направленные на оптимизацию и упрощение приложения и воплотить их в жизнь», - сказала Марине Блеян, Руководитель Центра цифрового банкинга Конверс Банка. 

Помимо  «классических» функций§, таких как пополнение счета, погашение кредита, совершение денежных переводов, платежи, обмен валюты и т.д., Мобильное  приложение   Банка позволит вам воспользоваться беспрецедентными возможностями в Армении.

«Наше приложение является единственным в Армении, где можно оплатить парковку в аэропорту Звартноц, совершать международные переводы с Card to Card на платежные карты в иностранных банках, открыть счета, обслуживание и многое другое.   Во время регистрации пользователи приложения также автоматически получают VISA Virtual карту и учетную запись, которые являются простыми инструментами для совершения онлайн-покупок », - добавила Марине Блеян.

Также было отмечено, что клиенты Банка полчат более подробную информацию о возможностях приложения Mobile banking в   последуюших публикациях.

ЗАО "Конверс Банк" регулируется  Центральным банком РА.

 

 


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