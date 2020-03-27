Власти Аргентины полностью закрыли границу

Правительство Аргентины приняло решение полностью закрыть границу, в том числе для въезда граждан страны, из-за распространения нового коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг вечером.

"Расширить действие запрета на въезд на территорию Аргентины через порты, аэропорты и наземные пограничные пункты <...> лиц, живущих в стране, и аргентинцев с видом на жительство за границей. Эта мера будет действовать до 31 марта включительно", - говорится в документе.

В нем отмечается, что министерство внутренних дел "может сократить или продлить срок" действия запрета. Закрытие границ не распространяется на внешнюю торговлю.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 589 случаев заболевания, 12 человек умерли. С 16 марта в Аргентину запрещен въезд иностранцев. С 20 марта в стране действует общий карантин.