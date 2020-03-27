Мы едины больше, чем когда-либо: Акоп Казанчян поздравил с Международным днем театра

Председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян поздравил своих коллег с Международным Днем театра, отметив, что сегодня больше, чем когда-либо нужно быть едиными.

Как передает «Арменпресс», Казанчян подчеркнул, что праздник совпал с тяжелым периодом всего цивилизованного мира. “Знаю, как Вам тяжело не работать. Знаю, как Вы скучаете по своим гримеркам и кулисам, как скучаете по сцене и любимому зрителю… Но также знаю, как Вы осознаете императивы и требования времени, осознаете, что сегодня мы как никогда должны быть едины. Только в этом случае мы сможем противостоять испытаниям и вызовам времени, не потеряем веры в завтрашний день. Поздравляю всех нас с нашим профессиональным праздником, желаю непоколебимой воли и преданности своему делу. Я даже не сомневаюсь, что в очень ближайшем будущем мы с большим размахом отметим Международный день театра”, - отметил председатель Союза театральных деятелей Армении.

Международный день театра впервые был отмечен во Франции, после чего он распространился по всему миру. Идея празднования была утверждена решением Международного института театра (International Theatre Institute, ITI).

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также на расширение сотрудничества между театральными труппами всего мира.