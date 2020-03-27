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В Первопрестольном Святом Эчмиадзине будет отслужена литургия республиканского пожелания

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине будет отслужена литургия республиканского пожелания

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 28 марта с участием Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II будет отслужена святая литургия республиканского пожелания Армении и всему армянскому народу. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил директор информационной системы Первопрестола иерей Ваграм Меликян.

“По этому поводу также будет вынесена одна из величайших святынь Армянской Церкви - десница отца нашей веры Святого Григория Просветителя. Церемония для нашего благочестивого народа будет транслироваться в тот же день в 18:00 по Общественному телевидению Армении и по телекомпании “Шогакат” ”, - отметил он.


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