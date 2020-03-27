Мэр Еревана Айк Марутян поздравил деятелей театрального искусства с профессиональным праздником

Мэр Еревана Айк Марутян поздравил представителей театрального искусства с Международным днем театра.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании подчеркивается, что театры должны быть благоустроенными, современными и удобными.

“Недавно мы предприняли крупномасштабные ремонтные работы в Ереванском государственном драматическом театре, своей очереди в этом году ждут и другие театры. Театральные очаги Еревана должны быть благоустроенными, современными и удобными.

Как известно, 27 марта ежегодную церемонию вручения театральной премию “Артавазд” мы вместе с Союзом театральных деятелей Армении планировали провести в Национальном академическом театре оперы и балета. Подготовительные работы, по сути, завершены, все готово к празднику, и в ближайшее время мы объявим новую дату проведения церемонии и сможем по достоинству оценить лучшие работы 2019 года”, - подчеркнул он.

Марутян всем людям театра пожелал нового творческого подъема.

Международный день театра впервые был отмечен во Франции, после чего он распространился по всему миру. Идея празднования была утверждена решением Международного института театра (International Theatre Institute, ITI).

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также на расширение сотрудничества между театральными труппами всего мира.