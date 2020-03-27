Пашинян с премьер-министром Грузии обсудили вопросы грузоперевозок через КПП Ларс

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Гиоргием Гахарией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министры обеих стран обменялись информацией о ситуации в своих странах в связи с пандемией COVID-19.

Были обсуждены вопросы транзита армянских товаров по территории Грузии. Предпринимаются специальные меры по обеспечению бесперебойных грузоперевозок через КПП Ларс. Никол Пашинян и Гиорги Гахария продолжат регулярные контакты для быстрого реагирования на возникающие проблемы.