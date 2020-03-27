ЮКЖД продолжает эксплуатацию электропоездов Ереван-Гюмри

ЮКЖД продолжает эксплуатацию междугородних электропоездов Ереван-Гюмри, кроме скоростных поездов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал ответственный за связь с прессой ЮКЖД Рубен Грдзелян.

“В обычном графике действуют электрички Ереван-Гюмри-Ереван, Гюмри-Ереван-Гюмри, Ереван-Ерасх-Ереван, Ереван-Аракс-Ереван. В эти дни довольно активна доставка ранней весенней сельхозпродукции из Араратской долины в Ереван, в направлении Ерасха и Аракса.

Добавлю, что вследствие ограничений автомобильного передвижения железнодорожный транспорт остается доступным и удобным, главное - более безопасным, и возможно, единственным вариантом передвижения”, - написал Грдзелян.