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Женщина может участвовать в управлении государством: глава общины – героиня цикла “Стань примером”

Женщина может участвовать в управлении государством: глава общины – героиня цикла “Стань примером”

Следующей героиней цикла “Стань примером” историй успеха женщин, инициированных омбудсменом Армении, стала глава общины Нор Двин Людмила Петрова.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, она уверена, что женщина может участвовать в управлении государством и  принимать решения.

Подробности - в видеоматериале.

Напомним, что омбудсмен Армении начал кампанию по информированию общественности об историях успеха женщин, целью которой является ломка стереотипов о роли женщин в обществе и воодушевление общества успешными историями.

Защитник предлагает присоединиться к распространяемому призыву “Стань примером” и отправлять истории успешных женщин на электронный адрес [email protected]. Истории вдохновят женщин стать следующим примером.

Кампания по информированию сопровождается хештегами #Стань_примером на армянском языке и # Set_an_example на английском.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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