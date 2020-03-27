Человек захотел познать себя и создал театр: 27 марта - Международный день театра

Как говорится, театр - один из самых влиятельных средств, которыми можно воспитывать, образовывать и облагораживать человека.

27 марта отмечается Международный День театра. В связи с этим корреспондент «Арменпресс» беседовала с актером Театра “Амазгаин” Гагиком Мадояном и с актером Русского драматического театра им. К. Станиславского Эрвином Амиряном.

По словам Мадояна, театр - чудо, тайна которого не раскрыта до конца. “Как говорил мой учитель Сос Саркисян, “Человек захотел познать себя и создал театр”. Сегодня театр обучает, развлекает, волнует, вдохновляет и, самое главное, развивает вкус”, - отметил актер.

По словам Мадояна, в театре “Амазгаин” есть большой прогресс. В коллективе царит атмосфера творческой свободы, недостатка в представлениях со вкусом нет, прибавились зрители. От всего сердца поздравляю своих коллег - героев. Славы и успеха им в жизни и на сцене. Сожалею, что была отложена церемония вручения театральной премии “Артавазд”. На этот раз так получилось из-за этого гадкпго коронавируса (смеется), но ничего, мы победим”, - отметил артист, пожелав здоровья нашим соотечественникам.

Эрвин Амирян, который в театральной сфере с 1997 года, сказал, что театр - его профессия и его жизнь.

Актер главной функцией театра считает доставление обществу эстетического удовольствия и доведение зрителя до катарсиса. “Есть мнение, что театр должен быть образовывать. Если быть искренним, то я не совсем согласен с этой мыслью. Помню слова Генриха Оганесяна о том, что театр может образовывать только образованного человека. Театр для меня - волшебная связь между актером и зрителем. Он также интересен и тем, что является синтетическим искусством. Спектакль рождается в результате сотрудничества драматурга, режиссера, актера, композитора, художника и других специалистов”, - отметил он.

Амирян признается, что сегодня работать в театре довольно сложно. “Учишься всю жизнь, видишь новые вещи, испытываешь новые переживания, постоянно бываешь в хорошей форме. В театре никогда не может наступить такое время, когда ты скажешь, что знаешь все, все можешь сделать, и это очень интересно”, - подчеркнул Эрвин.

Касаясь театральных событий, актер сказал, что он замечает молодых режиссеров, которые представляют интересные работы, молодых актеров, чьи глаза блестят, у которых есть большое желание работать. “Конечно, изменяются требования. В театрах бывают эксперименты, что вполне естественно. В конце концов, с течением времени остается то, что ценно. Театр есть, был и будет”, - заключил он.

Международный день театра впервые отмечался во Франции, после чего он распространился по всему миру. Идея празднования была утверждена решением Международного института театра (International Theatre Institute, ITI).

Согласно уставу, деятельность этой организации направлена на укрепление дружбы и мира между народами, а также расширение сотрудничества между театральными труппами всего мира.

Анжела Амбарцумян