Государственный симфонический оркестр вследствие эпидемии коронавируса транслирует концерты онлайн

10:22, 27 Մարտ, 2020

В связи с распространением коронавируса все культурные центры Армении отменили или отложили свои программы. В сложившейся ситуации оркестры, театры, музеи и другие культурные учреждения вынуждены искать другие форматы общения.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян сказал, что из-за распространения коронавируса пришлось отложить совместный концерт с Асмик Папян и с молодыми оперными певцами, концерт, посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена в рамках “Beethoven Pastoral Project”, на котором с оркестром должен был выступить юный пианист Дмитрий Ишханов. Отложена также и беспрецедентная в Армении программа - показ фильма “Артист”, который должен был сопровождаться живым исполнением музыки фильма Государственным симфоническим оркестром Армении.

Фортепианный отрывок должен был исполнять специальный гость, автор музыки фильма “Артист”, оскароносный Людовик Бурс. Концерт в подобном формате в Армении должен был исполняться впервые.

Смбатян сообщил, что и другие программы, договоренности с известными солистами и дирижерами также были отложены, но пообещал, что они пройдут после завершения чрезвычайного положения и преодоления угрозы коронавируса.

Дирижер заметил, что в эти дни они общаются с меломанами, с обществом и со своими верными слушателями на онлайн-платформе, используя возможности социальных сетей. “Мы большую часть наших концертов записывали, снимали и имеем богатую аудиотеку и видеотеку. Часто мы организовывали онлайн-трансляции наших концертов. Так что, дистанционное общение с общественностью для нас не новая практика. В эти дни на наших онлайн-площадках мы уже представили отрывки из разных концертов, транслировали и полные концерты. Эта практика продолжится, и мы будем поддерживать связь с любителями классической музыки”, - сказал Смбатян, добавив, что на днях по medici.tv транслировался совместный концерт Государственного симфонического оркестра Армении, скрипачки Шушан Сираносян и виолончелиста Марио Брунелло, в программе которого были представлены произведения Тиграна Мансуряна.

По словам дирижера, коронавирус бросил вызов всем отраслям экономики, культуры, и в сложившихся условиях все должны попытаться быть гибкими и применять действенные механизмы. Он не считает случайным тот факт, что в разных странах люди, самоизолированные, находящиеся в условиях карантина, воодушевляют друг друга музыкальными исполнениями. Музыка, по словам Смбатяна, обладает успокаивающей силой, поэтому он советует в эти дни часто слушать классическую музыку.

Программа “Класс” проводится дистанционно. Музыканты оркестра проводят курсы классической музыки для учеников. Задают вопросы руководителю оркестра, которые собираются и в ближайшее время получат свои ответы.

Сергей Смбатян отмечает, что музыканты Государственного симфонического оркестра Армении периодически получают задания и продолжают свои занятия дома.

Дирижер желает всем здоровья и выражает надежду, что ситуация очень скоро поправится, и музыканты и любители музыки смогут вернуться в концертные залы.