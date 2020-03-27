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Число подтвержденных случаев  коронавируса в Армении достигло 329

Число подтвержденных случаев  коронавируса в Армении достигло 329

В Армении зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329.  Результаты тестов 1440 человек отрицательные. 26 марта был зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусным заболеванием.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение. По состоянию на 10:00 26 марта вылечились 18 человек, из изоляции вышли 100.


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