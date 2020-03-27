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США по числу инфицированных коронавирусом обошли Китай и занимают первое место в мире

США по числу инфицированных коронавирусом обошли Китай и занимают первое место в мире

В США зафиксирован значительный рост пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. По данным исследовательских центров коронавируса, общее число инфицированных коронавирусом в США составляет 85 594 человека. По этому показателю США опередили Китай, где число заболевших - 81 340 человек.

С более чем 13 тысячами инфицированных вечером 26 марта по времени США эта страна стала государством с самым большим числом подтвержденных случаев.

В США погибли 1300 человек. Вылечились 1868 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  в Ухани впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 195 странах мира. Число инфицированных в мире растет ежеминутно, уже более 532 тысяч подтвержденных случаев. Погибли более 24 тысяч человек, вылечились 124 тысячи.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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