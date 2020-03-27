На должности начальника отдела и начальника отделения полиции назначены женщины

В истории Армении произошло беспрецедентное событие. На должности начальника отдела полиции и начальника отделения назначены женщины. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В частности, подполковник Мелине Егшатян назначена начальником Гугаркского отдела полиции, капитан Жанна Шахназарян назначена начальником Цахкадзорского отделения полиции. Это во исполнение политики нашего правительства по увеличению вовлеченности женщин во все сферы общественной жизни. Желаю успехов Мелине Егшатян и Жанне Шахназарян. Будет не легко. Но я уверен, что их пример воодушевит многих женщин, а мужчины станут более ответственными”, - отметил премьер.