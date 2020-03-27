Цены на цветные металлы - 26-03-20

ЛОНДОН, 27 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.66% и составила 1541.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.65% и составила 4766.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.83% и составила 1607.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.80% и составила 11251.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.20% и составила 13680.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.34% и составила 1793.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.83% и составила 17416.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.