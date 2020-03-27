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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Что может предложить Армения в условиях закрытых границ?

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Что может предложить Армения в условиях закрытых границ?

“Во всем мире вследствие пандемии происходят процессы, которые предполагают новые развития также и в финансово-экономической сфере. Есть много стран, в которых большинство населения пользуется безналичным способом оплаты. Причина в том, что транзакции с помощью карты весьма просты, а декларирование доходов и расходов более контролируемо. По оценке заместителя председателя постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, члена фракции “Мой шаг” Артака Манукяна, это один из компонентов финансовой культуры и финансовой грамотности данной страны. “Нынешняя ситуация сыграет роль катализатора и для безналичных операций в Армении. Есть компании, которые очень быстро смогут перенести свой бизнес на онлайн пространство, и в этом режиме осуществлять и сбыт и приобретения своего ассортимента”, - сказал депутат в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн”.

Какое влияние окажет мировой кризис здравоохранения на экономику Армении, на финансовый рынок? Насколько стрессоустойчива наша экономика? А. Манукян подчеркнул, что наше общество с честью выходило из различных и зачастую более серьезных испытаний, начиная с Арцахской войны и кончая Спитакским землетрясением и другими форс-мажорными ситуациями, и заверил, что мы преодолеем и это”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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