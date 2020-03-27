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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не время искать виновных

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не время искать виновных

“Главы МИД стран “Большой семерки” посредством видеосвязи согласовали основные направления совместной работы по борьбе с пандемией коронавируса. Итоги переговоров представил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас отметил, что в первую очередь перед всеми странами стоит задача преодоления здравоохранительных последствий распространения вируса, ограничение его распространения путем создания лекарственных средств и препаратов и помощь тем странам, которые хуже других защищены от вируса.

Второе важное направление совместной работы стран G7 - преодоление экономического кризиса вследствие пандемии.

“Действуя вместе, мы будем работать над устранением здравоохранительных и экономических рисков, создадим основу для сильного, стабильного экономического роста и процветания”, -говорится в совместном заявлении G7”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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