Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мы можем иметь экономический рост

“Об экономических проблемах, вызванных пандемией нового коронавируса, и способах их преодоления газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с экономистом Татулом Манасеряном. Он, в частности, отметил: “ Более половины населения Армении проживает в сельских населенных пунктах, то есть, такой опасности нам не угрожает, если правильно организовать сельскохозяйственные работы, сельскохозяйственную сферу, то мы обязательно сможем создать связь между государством и частным сектором и экспертным сообществом. В Армении есть серьезные специалисты, которые могут помочь государству разработать не только шаги, направленные на развитие сельского хозяйства, но и всеобъемлющую аграрную политику с четкими целями. Если к этому добавить и сферу информационных технологий, которую пандемия может обойти, так как не очень велики контакты и многие другие сферы, думаю, что замедление темпов экономического роста мы можем прогнозировать, но не спад. Я склонен думать, что, тем не менее, мы сможем зафиксировать экономический рост, если все правильно будет организовано и мы самоорганизуемся””.

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