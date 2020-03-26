Временно запрещается въезд в Республику Арцах: есть исключения

Силами дорожной полиции Армении на ведущих в Республику Арцах дорогах будут установлены патрули, временно запрещая въезд всех граждан в Республику Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, будут сделаны исключения для зарегистрированных в Республике Арцах лиц, для осуществляющих грузоперевозки транспортных средств, в том числе для грузовых машин независимо от степени загруженности, а для легковых машин - при полной загруженности машин, а также для наблюдателей и журналистов, которые будут работать в ходе выборов, при наличии соответствующих документов.