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Президент Арцаха провел рабочее совещание в Службе национальной безопасности

Президент Арцаха провел рабочее совещание в Службе национальной безопасности

Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 марта посетил Службу национальной безопасности, где провел рабочее совещание.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцахам на совещании были затронуты вопросы, касающиеся комплексных мероприятий, осуществляемых с целью предотвращения распространения нового коронавируса, равно как и предстоящих общегосударственных выборов.

Особое внимание было уделено деятельности органов национальной безопасности, направленной на обеспечение безопасности нашего государства и народа, защищенности каждого члена общества, защите законных интересов и прав граждан.

Глава государства подчеркнул также, что в ходе проведения общегосударственных выборов необходимо предпринять все меры для охраны здоровья населения.

Президент Саакян отметил важность активного участия сотрудников органов национальной безопасности в деле решения поставленных задач в рамках их полномочий.


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БелТА


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