В основе всех программ поддержки должен лежать компонент развития: Пашинян

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения антикризисных экономических мер и предложений.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были обсуждены дополнительные инструменты и возможности для поддержки бизнеса и социальной помощи отдельным слоям общества, которые могут дополнить принятые сегодня правительством программные пакеты.

В ходе совещания руководители и представители заинтересованных ведомств представили ряд предложений и идей, по которым состоялся обмен мнениями.

Премьер-министр поручил на основе получивших одобрение идей составить программы соответствующих мероприятий, чтобы представить их на утверждение правительства. Никол Пашинян подчеркнул, что в основе всех программ должен лежать компонент развития.