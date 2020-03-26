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В основе всех программ поддержки должен лежать компонент развития: Пашинян

В основе всех программ поддержки должен лежать компонент развития: Пашинян

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения антикризисных экономических мер и предложений.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были обсуждены дополнительные инструменты и возможности для поддержки бизнеса и социальной помощи отдельным слоям общества, которые могут дополнить принятые сегодня правительством программные пакеты.

В ходе совещания руководители и представители заинтересованных ведомств представили ряд предложений и идей, по которым состоялся обмен мнениями.

Премьер-министр поручил на основе получивших одобрение идей составить программы соответствующих мероприятий, чтобы представить их на утверждение правительства. Никол Пашинян подчеркнул, что в основе всех программ должен лежать компонент развития.


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БелТА


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