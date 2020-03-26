В инфекционной больнице “Норк” от коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент

В клинической инфекционной больнице “Норк” от коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

«Смерть была зарегистрирована в инфекционной клинической больнице “Норк”. У 72-летнего пациента было коронавирусное заболевание, а также двусторонняя пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, гипертония и нарушение сердечного ритма. К сожалению, из-за сопутствующих болезней не удалось спасти жизнь пациента», - написала Никогосян.

Она добавила, что со вчерашнего дня пациент находился в отделении реанимации, и его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Пациент был гражданином Республики Армения.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.