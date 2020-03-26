Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в целях предотвращения распространения коронавируса, как и во многих странах мира, в Армении также ограничена или в некоторых случаях полностью приостановлена деятельность ряда хозяйствующих субъектов, что привело к негативным последствиям для многих бизнесменов. Для того чтобы максимально поддержать хозяйствующие субъекты и граждан в нынешней ситуации, правительство утвердило Комплексную программу мероприятий по борьбе с воздействием коронавируса и пять мер по смягчению экономических последствий.

В частности, комплексная программа направлена на ослабление связанных с текущей ликвидностью прогнозируемых рисков для отдельных хозяйствующих субъектов, поддержание и устойчивое экономическое развитие, выявление и оказание помощи потерявшим рабочие места из-за коронавируса группам, обеспечение безопасности социально незащищенных, социально уязвимых групп и поддержки их семей, содействие модернизации системы здравоохранения, обеспечение эффективности управления запасами продовольствия, медикаментов, сырья и других товаров для эффективной борьбы с коронавирусом.

Коснувшись программы, Никол Пашинян отметил: “С помощью этой программы мы хотим не только поддержать конкурентоспособный сектор нашей экономики и те слои, которые получили первый социальный удар, но также очень важно, что глубинной целью этого пакета является подготовка нашей экономики, общества, граждан к формированию конкурентоспособной экономики и конкурентной деятельности в поствирусную эпоху. Мы не должны забывать эту повестку ни в каком случае, ни при каком сценарии развития. Мы должны, так сказать, перейти от традиционной логики выживания к логике развития, укрепления и повышения конкурентоспособности нашей страны, и мы не должны терять эту повестку даже в самые критические моменты. Это самая важная констатация, которая лежит в основе содержания этой программы”.

Премьер-министр коснулся случаев непредоставления кассовых чеков и отметил: “По мере увеличения объемов розничной торговли снова поступают сигналы о том, что широко начала применяться практика непредоставления кассовых чеков, т.к. они думают, что сейчас кризисная ситуация и им не будет уделено много внимания. Наоборот, сейчас кризисная ситуация, и, да, нужно уделять больше внимания. Я ожидаю, что Комитет государственных доходов усилит меры, потому что сейчас многие предприятия не работают, даже многие магазины не работают, потенциальных адресатов этого процесса стало гораздо меньше. Я ожидаю, что Комитет государственных доходов будет выявлять и строго наказывать за каждый случай невыдачи кассовых чеков, так как этому нет никаких оправданий, тем более сегодня, когда оборот магазинов существенно увеличился. Потом с помощью ретроспективного анализа мы должны понять и найти недобросовестные хозяйствующие субъекты и серьезно заняться ими. Вообще мы не должны допустить, чтобы пресловутые привычки активировались во время кризиса. Мы не должны допускать этого ни в каком направлении, тем более в области налоговой дисциплины, такие явления вообще должны быть исключены. Если все органы работают по другой логике и другому режиму, Комитет государственных доходов должен быть в два раза, в три раза более строгим в отношении уклонения от уплаты налогов”.

Первым мероприятием по устранению экономических последствий коронавируса предлагается содействие отдельным хозяйствующим субъектам Республики Армения в виде софинансирования, рефинансирования и субсидирования процентных ставок. Для каждого хозяйствующего субъекта доступен только один вид помощи. Это даст предпринимателям возможность выиграть время для реагирования на изменяющиеся условия спроса и в соответствии с ними продолжать работать или адаптироваться к изменившимся экономическим условиям, а также принимать решения по корректировке стратегий развития.

Вторым мероприятием, в частности, предлагается установить нулевую процентную ставку для кредитов с целью наращивания потенциала сферы сельского хозяйства, приобретения современных ирригационных систем, внедрения противоградовых сетей в сельском хозяйстве, создания интенсивных садов с использованием современных технологий, развитие разведения племенного крупного рогатого скота, овец и коз, а также для лизинговых соглашений по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования сферы агропродовольствия.

Третьим мероприятием по устранению экономических последствий коронавируса предлагается помощь хозяйствующим субъектам Республики Армения с ежегодным оборотом 24-500 млн драмов в 2019 году в виде страхования и субсидирования процентных ставок.

Третьим мероприятием предлагается помощь семьям с несовершеннолетними детьми до 14 лет, столкнувшимися с социальными проблемами в результате возникших на рынке труда трудностей.

Пятым мероприятием предлагается помочь хозяйствующим субъектам обеспечить продолжительность деятельности посредством сохранения эффективных рабочих мест. Программа будет нацелена на те хозяйствующие субъекты, которые в период с 01.01.2020 по 01.04.2020 имели от 2 до 50 постоянных наемных работников, и фонд фактической заработной платы этих компаний за этот период не уменьшился. В рамках программы поддержки будет предоставлен единоразовый грант.